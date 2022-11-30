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21 минуту назад

Ремейк «Ведьмака» выйдет уже после новой части франшизы

Игромания.ру

Глава CD Projekt Red Адам Кичиньский в рамках финансового отчёта за третий квартал 2022 года рассказал, что ремейк первого «Ведьмака» выйдет уже после релиза новой части франшизы.Как было известно ранее, четвёртая игра во вселенной под кодовым названием Polaris станет началом новой трилогии.

Стало известно, когда выйдет ремейк "Ведьмака"
Фото: Игромания.руИгромания.ру

А сам ремейк во многом будет основан на технологиях, созданных для Polaris, поэтому разработка проектов будет проходить до определённой степени параллельно.

Когда состоится релиз Polaris, то все её технические нововведения в финальной версии перетекут и в тот самый ремейк. В первую очередь, вероятно, речь идёт о преимуществах Unreal Engine 5 и открытом мире, который должны добавить в обновлённую версию «Ведьмака».

Иными словами, ждать ремейк придётся долго, ведь в прошлом уже сообщалось, что Polaris появится на рынке не ранее, чем через 3 года. Заодно Кичинькский напомнил, что спин-офф франшизы под названием Project Sirius будет отличаться от типичных игр CDPR.

Авторы хотят привлечь более широкую аудиторию — но пока не готовы раскрывать детали о новинке. Ожидается, что в проекте появятся мультиплеерные элементы.

Ближайшим релизом по «Ведьмаку», впрочем, станет грядущий патч для PC, PS5 и Xbox Series, который выходит уже 14 декабря.

Игры,Адам Кичиньский,
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