В России взлетел спрос на игровые компьютеры

С января по октябрь текущего года россияне купили больше игровых персональных компьютеров (ПК), чем в прошлом году — за десять месяцев продажи выросли на 32 процента в штучном выражении, подсчитали аналитики сервисов «Чек Индекс» и «ЮMoney». Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: MSI MSI

Средний чек на игровые ПК в данный период повысился на восемь процентов, до 69,6 тысячи рублей. Геймеры также стали чаще покупать клавиатуры и компьютерные мышки — объем продаж увеличился на 32 и 45 процентов соответственно, а средний чек, наоборот, снизился на 21 и 9 процентов соответственно. В среднем цены на клавиатуры опустились до 862 рублей, а на компьютерные мышки — до 425 рублей.

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При этом в 2022 году в стране резко упал спрос на игровые консоли (минус 30 процентов). Средняя стоимость покупки составила 37,7 тысячи рублей.

Аналитики также отметили резкий рост онлайн-покупок на игровых ресурсах (плюс 58 процентов), из-за высокого спроса обороты игровых магазинов выросли на 63 процента в годовом выражении. При этом количество платящих геймеров увеличилось на 77 процентов. Эксперты Rambler&Co добавили, что из опрошенных игроков большая часть (81 процент) тратит на игры до одной тысячи рублей в месяц, 13 процентов — от тысячи до пяти тысяч рублей.

По словам главного редактора Ferra.ru (входит в Rambler&Co) Евгения Харитонова, востребованность игровых компьютеров объясняется в первую очередь укрепление рубля к доллару, сделавшим их на 20 процентов доступнее по сравнению с прошлым годом. «Во-вторых, из-за завершившегося майнингового бума и дефицита полупроводников, при этом выпуск новых видеокарт AMD и NVIDIA снизил цены на графические ускорители прежних поколений. Поэтому те, кто не мог обновить компьютер или консоль ранее, сделал это в 2022 году», — пояснил он.

Самым популярным жанром, пояснил Харитонов, по-прежнему выступают шутеры – они же самые требовательные к производительности процессора и видеокарты. Любимым жанром остаются и симуляторы, не особо требовательные к компьютерному «железу», но дающие простор для креативности, добавил эксперт.