Пятый патч для FIFA 23 исправил баги с вратарями

EA Sports выпустила пятый патч для FIFA 23. И в этот раз он вновь посвящён исправлению различных ошибок, о которых пользователи сообщали ещё на релизе. Так, авторы исправили сразу несколько багов с вратарями — они теперь будут куда лучше реагировать на прострелы и пасы в штрафной площади. Кроме того, судья будет более аккуратен в назначении пенальти, если произошёл контакт голкипера и нападающего.