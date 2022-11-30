В Сербии одобрили сделку между Microsoft и Activision Blizzard

Как сообщает Reuters, Сербия выразила «безоговорочное» одобрение сделки по слиянию между Microsoft и Activision Blizzard. Ранее аналогичное решение было принято в Бразилии и Саудовской Аравии.

Напомним, что сделка по слиянию между Microsoft и Activision Blizzard должна завершиться к концу июня 2023 года. Она оценивается в 68,7 млрд долларов. В настоящее время сделка находится под тщательным расследованием в ЕС и Великобритании. Также сообщается, что Федеральная торговая комиссия США может заблокировать слияние, подав антимонопольный иск.

Напомним, некоторые стороны опасаются, что сделка между Activision и Microsoft может создать «несправедливый импульс», снизив конкуренцию на рынках распространения видеоигр для консолей и PC. Одним из главных противников слияния остаётся Sony. Она утверждает, что слияние приведёт к уходу игроков с её экосистемы, поднятию цен на консоли Xbox и удару по независимым разработчикам.