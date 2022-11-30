В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
57 минут назад

В Сербии одобрили сделку между Microsoft и Activision Blizzard

Игромания.ру

Как сообщает Reuters, Сербия выразила «безоговорочное» одобрение сделки по слиянию между Microsoft и Activision Blizzard. Ранее аналогичное решение было принято в Бразилии и Саудовской Аравии.

В Сербии одобрили сделку между Microsoft и Activision Blizzard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что сделка по слиянию между Microsoft и Activision Blizzard должна завершиться к концу июня 2023 года. Она оценивается в 68,7 млрд долларов. В настоящее время сделка находится под тщательным расследованием в ЕС и Великобритании. Также сообщается, что Федеральная торговая комиссия США может заблокировать слияние, подав антимонопольный иск.

Напомним, некоторые стороны опасаются, что сделка между Activision и Microsoft может создать «несправедливый импульс», снизив конкуренцию на рынках распространения видеоигр для консолей и PC. Одним из главных противников слияния остаётся Sony. Она утверждает, что слияние приведёт к уходу игроков с её экосистемы, поднятию цен на консоли Xbox и удару по независимым разработчикам.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Microsoft готова пойти на уступки перед ЕС ради сделки с Activision Blizzard. Сама Activision Blizzard также готова бороться за слияние с Microsoft.

Игры,Microsoft,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители