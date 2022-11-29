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54 минуты назад

Видеокарты в России подешевели на 54 процента из-за остановки майнинга

Российская Газета

Фактическая остановка майнинга и снижение глобального спроса на компьютеры привели к снижению цен на видеокарты - в России они упали на 54 процента. Об этом рассказал ТАСС глава группы закупок комплектующих для ПК "Ситилинк" Андрей Русаков.

Цены на видеокарты в России рухнули из-за остановки майнинга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, хотя спрос на рынке видеокарт снизился, но у производителей остались значительные запасы этих комплектующих. Это и потянуло вниз стоимость видеокарт.

По данным Русакова, цены на оперативную память тоже упали, правда, не так радикально - в среднем "оперативку" сегодня можно купить на 20 процентов дешевле.

Правда, на 13 процентов подскочили цены на жесткие диски.

Агентство сообщает также о падении цен на видеокарты в "М.Видео-Эльдорадо" в годовом выражении на 15-40 процентов и в Ozon - на 5-10 процентов по сравнению с октябрем.

Игры,Андрей Русаков,
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