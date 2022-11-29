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10 минут назад

Игроки нашли способ бесплатно сыграть в Modern Warfare 2 через Warzone 2

Чемпионат.comиещё 1

Пользователь Reddit под ником Menjac123 рассказал, что ему удалось запустить сюжетную кампанию Call of Duty: Modern Warfare 2, не покупая при этом саму игру. Для этого он воспользовался клиентами Warzone 2 и самой MW2, разместил их в одной папке и с помощью сторонней программы умудрился запустить одиночную игру.

Игроки нашли способ бесплатно сыграть в Modern Warfare 2 через Warzone 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы не рекомендуем пользоваться способом Menjac123 — за это вы можете получить вечную блокировку аккаунта.

Способом геймера воспользовался другой пользователь под ником iamartorias69. Он заявил, что прошёл несколько сюжетных глав и не столкнулся с какими-либо проблемами. Впрочем, блокировка может настигнуть его чуть позже, когда на проблему обратят внимание в Activision. Если доступ к сюжетной кампании получат многие недобросовестные игроки, то когда-нибудь за них точно возьмутся разработчики шутера.

Интересно, что геймеры пользуются способом не только для прохождения одиночной кампании, но и для того, чтобы получить различные предметы вроде скинов для оружия и комплектов. Из-за бага они могут достаться тем геймерам, которые их не покупали.

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