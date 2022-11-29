Сербы дали добро Microsoft

Приобретение Microsoft Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов США было безоговорочно одобрено в Сербии, а ранее оно было одобрено в Саудовской Аравии и Бразилии.

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По сообщению Reuters, Сербия присоединилась к Саудовской Аравии и Бразилии в одобрении сделки на сумму 68,7 млрд долларов, которая в настоящее время находится под пристальным вниманием мировых антимонопольных органов. Агентство Reuters также утверждает, что Microsoft вскоре может пойти на уступки регулирующим органам ЕС, чтобы помочь продвинуть сделку.

Сопротивление приобретению Microsoft Activision Blizzard в настоящее время в основном связано с конкуренцией серии игр Call of Duty, и Sony выразила свое несогласие с этой сделкой. В случае одобрения покупка за наличные станет крупнейшей и самой дорогой сделкой в истории технологической отрасли.