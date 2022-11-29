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10 минут назад

Сделка Microsoft с Activision и Blizzard на $68,7 млрд получила одобрение в Сербии

FBM.ru

Приобретение Microsoft Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов США было безоговорочно одобрено в Сербии, а ранее оно было одобрено в Саудовской Аравии и Бразилии.

Сербы дали добро Microsoft
Фото: FBM.ruFBM.ru

По сообщению Reuters, Сербия присоединилась к Саудовской Аравии и Бразилии в одобрении сделки на сумму 68,7 млрд долларов, которая в настоящее время находится под пристальным вниманием мировых антимонопольных органов. Агентство Reuters также утверждает, что Microsoft вскоре может пойти на уступки регулирующим органам ЕС, чтобы помочь продвинуть сделку.

Сопротивление приобретению Microsoft Activision Blizzard в настоящее время в основном связано с конкуренцией серии игр Call of Duty, и Sony выразила свое несогласие с этой сделкой. В случае одобрения покупка за наличные станет крупнейшей и самой дорогой сделкой в истории технологической отрасли.

Европейская комиссия ранее заявлила: «Очень важно обеспечить, чтобы игровая экосистема оставалась жизнеспособной и приносила пользу пользователям этой быстро развивающейся отрасли». У комиссии есть время до 23 марта 2023 года, чтобы решить, одобрять ли сделку.

Игры,Еврокомиссия,Microsoft,ЕС,
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