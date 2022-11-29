Создатели PUBG Battlegrounds раскрыли детали грядущего апдейта

Создатели PUBG Battlegrounds поделились подробностями грядущего обновления 21.1 — оно уже доступно на тестовом сервере, а полноценный релиз ожидается в следующий вторник на PC и 15 декабря на консолях.
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Апдейт привнесёт в игру обновлённую карту Викенди, улучшения на Эрангеле, баланс транспорта и многое другое. С полным патчноутом на русском языке можно ознакомиться здесь. Отметили ниже самое главное.
Викенди Reborn
- Карта увеличилась в размере с 6 на 6 км до 8 на 8 км.
- Состоит из различных климатических зон — ледников, снежных полей и растительности.
- Характеризуется крутыми склонами и сильным снегом на севере с меньшим количеством снега и более пологой местностью на юге.
- Имеет два типа погодных условий — ясно и облачно.
Новый способ передвижения: фуникулеры
- У каждой станции есть два направления, на одном направлении работает только одна кабинка.
- Кабинки движутся автоматически — сесть в неё можно будет на станции. Прибыв на станцию, кабинка остановится на короткое время, а затем продолжит движение.
- В кабинку можно заехать на транспорте.
Новая зона: походный лагерь (LabCamp)
- Походные лагеря разбросаны вокруг замерзшего озера на северо-западе. Они различаются по своему размеру и структуре.
- В походных лагерях будут появляться ящики «Доставка припасов» — новый тип ящиков, в которых можно найти определённые предметы. Все ящики различаются по цвету.
- В некоторых лагерях работают сигнализации — они срабатывают, как только из груза припасов забираются предметы.
Дополнительно
- Новая механика: КБ с возвращением — игрокам предоставляются три новые возможности.
- Новые функции: вспомогательные предметы на карте, жумары и башни для подъема с жумарами.
- Новая механика: бензоколонка.
- Новая механика: использование лома.
- Транспорт: возвращение снегохода.
- Изменения на Эрангеле: на паром можно въехать на транспорте, маршруты парома теперь отображаются на мини-карте, ниже больницы добавлено новое здание и не только.
- Корректировка баланса транспорта, улучшения анимации, ранговый сезон 21 и многое другое.
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