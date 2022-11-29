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39 минут назад

Зимняя страна чудес вернётся в PUBG Battlegrounds уже 6 декабря

Игромания.ру

Создатели PUBG Battlegrounds поделились подробностями грядущего обновления 21.1 — оно уже доступно на тестовом сервере, а полноценный релиз ожидается в следующий вторник на PC и 15 декабря на консолях.

Создатели PUBG Battlegrounds раскрыли детали грядущего апдейта
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Апдейт привнесёт в игру обновлённую карту Викенди, улучшения на Эрангеле, баланс транспорта и многое другое. С полным патчноутом на русском языке можно ознакомиться здесь. Отметили ниже самое главное.

Викенди Reborn

  • Карта увеличилась в размере с 6 на 6 км до 8 на 8 км.
  • Состоит из различных климатических зон — ледников, снежных полей и растительности.
  • Характеризуется крутыми склонами и сильным снегом на севере с меньшим количеством снега и более пологой местностью на юге.
  • Имеет два типа погодных условий — ясно и облачно.

Новый способ передвижения: фуникулеры

  • У каждой станции есть два направления, на одном направлении работает только одна кабинка.
  • Кабинки движутся автоматически — сесть в неё можно будет на станции. Прибыв на станцию, кабинка остановится на короткое время, а затем продолжит движение.
  • В кабинку можно заехать на транспорте.

Новая зона: походный лагерь (LabCamp)

  • Походные лагеря разбросаны вокруг замерзшего озера на северо-западе. Они различаются по своему размеру и структуре.
  • В походных лагерях будут появляться ящики «Доставка припасов» — новый тип ящиков, в которых можно найти определённые предметы. Все ящики различаются по цвету.
  • В некоторых лагерях работают сигнализации — они срабатывают, как только из груза припасов забираются предметы.

Дополнительно

  • Новая механика: КБ с возвращением — игрокам предоставляются три новые возможности.
  • Новые функции: вспомогательные предметы на карте, жумары и башни для подъема с жумарами.
  • Новая механика: бензоколонка.
  • Новая механика: использование лома.
  • Транспорт: возвращение снегохода.
  • Изменения на Эрангеле: на паром можно въехать на транспорте, маршруты парома теперь отображаются на мини-карте, ниже больницы добавлено новое здание и не только.
  • Корректировка баланса транспорта, улучшения анимации, ранговый сезон 21 и многое другое.

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