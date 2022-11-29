Создатели PUBG Battlegrounds раскрыли детали грядущего апдейта

Создатели PUBG Battlegrounds поделились подробностями грядущего обновления 21.1 — оно уже доступно на тестовом сервере, а полноценный релиз ожидается в следующий вторник на PC и 15 декабря на консолях.

Апдейт привнесёт в игру обновлённую карту Викенди, улучшения на Эрангеле, баланс транспорта и многое другое. С полным патчноутом на русском языке можно ознакомиться здесь. Отметили ниже самое главное.