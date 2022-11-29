Трейлер ремейка Silent Hill 2 собрал рекордные просмотры

Ещё до презентации новых Silent Hill было очевидно, что хорроры сейчас на подъёме, а у культовой серии до сих пор много фанатов. Спустя месяц после презентации об этом можно говорить уже прямо: дебютный трейлер ремейка второй части собрал почти 6 млн просмотров на YouTube. Это самый популярный официальный ролик в истории франшизы, больше собрали разве что прохождение P.T. от Хидео Кодзимы и саундтреки прошлых частей от Акиры Ямаоки.