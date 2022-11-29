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1 час назад

Игроки очень ждут ремейк Silent Hill 2. У трейлера рекордные просмотры

Чемпионат.com

Ещё до презентации новых Silent Hill было очевидно, что хорроры сейчас на подъёме, а у культовой серии до сих пор много фанатов. Спустя месяц после презентации об этом можно говорить уже прямо: дебютный трейлер ремейка второй части собрал почти 6 млн просмотров на YouTube. Это самый популярный официальный ролик в истории франшизы, больше собрали разве что прохождение P.T. от Хидео Кодзимы и саундтреки прошлых частей от Акиры Ямаоки.

Трейлер ремейка Silent Hill 2 собрал рекордные просмотры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Созданием ремейка Silent Hill 2 занимается польская студия Bloober Team, авторы The Medium, Observer и Layers of Fear. У проекта до сих пор нет точной даты выхода, однако разработка уже находится на финишной прямой, как ранее уточняли в Konami.

Сперва ремейк Silent Hill 2 выйдет на PS5 и ПК, а через год может выйти на других платформах.

Игры,Хидео Кодзима,
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