Авторы Dead Island 2 представили очередного персонажа игры

Создатели Dead Island 2 продолжают знакомить нас с главными героями игры — в этот раз свежий ролик посвятили девушке по имени Эми.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Эми является чемпионом по бегу и паралимпийкой. Раньше она получала удовольствие от любимого спорта, но теперь она убивает зомби — и это занятие радует её ещё больше. Эми отличается сообразительностью, сосредоточенностью и спокойствием — мало, что может вывести её из себя.

Навыки Эми:

бросок оружия в зомби восстанавливает выносливость;

атака одиноких зомби даёт небольшой буст урона.

В прошлый раз, напомним, нас познакомили с другим героем зомби-экшена — Джейкобом, «антигероем с талантом рок-звезды».