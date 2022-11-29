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1 час назад

Авторы Dead Island 2 представили чемпиона по бегу и паралимпийку Эми

Игромания.ру

Создатели Dead Island 2 продолжают знакомить нас с главными героями игры — в этот раз свежий ролик посвятили девушке по имени Эми.

Авторы Dead Island 2 представили очередного персонажа игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Эми является чемпионом по бегу и паралимпийкой. Раньше она получала удовольствие от любимого спорта, но теперь она убивает зомби — и это занятие радует её ещё больше. Эми отличается сообразительностью, сосредоточенностью и спокойствием — мало, что может вывести её из себя.

Навыки Эми:

  • бросок оружия в зомби восстанавливает выносливость;
  • атака одиноких зомби даёт небольшой буст урона.

В прошлый раз, напомним, нас познакомили с другим героем зомби-экшена — Джейкобом, «антигероем с талантом рок-звезды».

Dead Island 2 выходит 28 апреля на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также PC. А уже 6 декабря в 23:00 МСК разработчики проведут специальную презентацию, на которой покажут эксклюзивный геймплей игры, а также расскажут о её особенностях.

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