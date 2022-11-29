Стартовало голосование за номинантов The Game Awards

Джефф Кили объявил о начале голосования за претендентов на номинацию «Выбор игроков». В ходе трёх этапов всеобщего голосования геймеры смогут выбрать лучшую игру, которая получит награду The Game Awards.

В первом туре участвует 30 номинантов, и игроки могут выбрать десять лучших проектов. В последующих турах количество номинантов и возможных голосов будет сокращаться. Они стартуют 1 декабря и 5 декабря. А победителя мы узнаем 8 декабря, в ходе церемонии награждения.