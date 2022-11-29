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1 час назад

Стартовало голосование за номинантов The Game Awards

Игромания.ру

Джефф Кили объявил о начале голосования за претендентов на номинацию «Выбор игроков». В ходе трёх этапов всеобщего голосования геймеры смогут выбрать лучшую игру, которая получит награду The Game Awards.

Стартовало голосование за номинантов The Game Awards
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В первом туре участвует 30 номинантов, и игроки могут выбрать десять лучших проектов. В последующих турах количество номинантов и возможных голосов будет сокращаться. Они стартуют 1 декабря и 5 декабря. А победителя мы узнаем 8 декабря, в ходе церемонии награждения.

За звание лучшей игры по выбору игроков будут бороться:

  • God of War: Ragnarok;
  • Elden Ring;
  • Horizon: Forbidden West;
  • Stray;
  • A Plague Tale: Requiem;
  • Xenoblade Chronicles 3;
  • Call of Duty: Modern Warfare 2;
  • Tunic;
  • Neon White;
  • Sifu;
  • Apex Legends;
  • Grounded;
  • Destiny 2: The Witch Queen;
  • Final Fantasy XIV: Endwalker;
  • Fortnite;
  • Genshin Impact;
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge;
  • MultiVersus;
  • Overwatch 2;
  • Splatoon 3;
  • Pentiment;
  • Cult of the Lamb;
  • Vampire Survivors;
  • Marvel Snap;
  • No Man’s Sky;
  • Bayonetta 3;
  • Valorant;
  • Pokemon Scarlet and Violet;
  • Sonic Frontiers;
  • Minecraft.
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