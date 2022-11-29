В Call of Duty: Warzone 2 делают ставки на матчи ЧМ-2022

Activision решила не вводить уникальный «футбольный» режим в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2, ограничившись ставками на матчи — и добавлением трёх игроков: Неймара, Погба и Месси.

Событие со ставками назвали The Modern Warfare FC, то есть «Футбольный клуб Modern Warfare». На каждый значимый матч игрокам предлагают выбрать фаворита в матче — при победе выбранной команды будет выдаваться награда.

За конкретную победу предусмотрена карточка профиля с флагом команды, боевая музыка страны и 10 тысяч единиц опыта.

Чемпионат.com