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1 час назад

В Call of Duty: Warzone 2 делают ставки на матчи ЧМ-2022

Чемпионат.com

Activision решила не вводить уникальный «футбольный» режим в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2, ограничившись ставками на матчи — и добавлением трёх игроков: Неймара, Погба и Месси.

В Call of Duty: Warzone 2 делают ставки на матчи ЧМ-2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Событие со ставками назвали The Modern Warfare FC, то есть «Футбольный клуб Modern Warfare». На каждый значимый матч игрокам предлагают выбрать фаворита в матче — при победе выбранной команды будет выдаваться награда.

За конкретную победу предусмотрена карточка профиля с флагом команды, боевая музыка страны и 10 тысяч единиц опыта.

Чемпионат.com

Однако есть и дополнительные награды за череду правильных прогнозов: за два — чертёж для автомата, за четыре — чертёж для штурмовой винтовки. Вдобавок обещают награды за шесть верных предсказаний. Все бонусы должны раздать до конца события в декабре.

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