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17 минут назад

В оригинальной GTA главным героем мог стать динозавр

Игромания.ру

Продюсер второй части GTA Колин Макдональд рассказал, что в одном из прототипов оригинальной игры главным героем был динозавр.

В оригинальной GTA главным героем мог стать динозавр
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Авторы создали технодемо с древним ящером, где тот в стиле Годзиллы крушил на своём пути город и различные препятствия. Однако разработчики столкнулись с многочисленными багами и другими проблемами в этой версии.

Успех подобной концепции вызывал сомнения, а ситуация кардинальным образом изменилась тогда, когда один из сотрудников DMA Design предложил поменять динозавра на машину. Это подтолкнуло интерес создателей к дальнейшей разработке, а сам проект сильно увлёк и своих авторов.

За несколько месяцев до релиза в новую версию GTA с упоением играли разные участники команды, которые уже верили в светлое будущее своего детища. Но в итоге уровень популярности серии оказался намного выше их ожиданий, причём в первую очередь идею оценили именно игроки.

Самой франшизе при этом стукнуло уже 25 лет — оригинальная GTA появилась на рынке как раз 28 ноября 1997 года. С тех пор для новых частей серии, кстати, выпустили несколько модов, где добавили тех самых динозавров.

А вот несколько статей про историю серии GTA BBC показала, как делали первую GTA; В прошлом Rockstar отказалась от экранизации GTA с Эминемом в главной роли; Россияне назвали GTA самой популярной игрой детства; В оригинальной GTA роль танка играл пешеход на крыше машины; Серии Grand Theft Auto — 20 лет. Путь от первой GTA до GTA 5; Книга о том, как создавалась GTA. Публикуем несколько глав!; 10 самых легендарных моментов из классики GTA — мемы, скандалы и мистика в GTA III, Vice City и San Andreas.

Игры,Колин Макдональд,Эминем,
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