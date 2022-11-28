Ozon назвал топ-5 самых популярных игр на Nintendo Switch

Пресс-служба торговой площадки Оzon в комментарии «Игромании» назвала самые популярные игры для консолей Nintendo Switch среди клиентов площадки с января по ноябрь этого года.

Самой популярной стала Animal Crossing: New Horizons. Следом разместилась игра Super Mario Odyssey. Тройку замкнула The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Также в топ-5 вошли Minecraft и Mario Kart & Deluxe. Они заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Ранее представители Ozon рассказали о пяти самых популярных играх на PC за аналогичный период года. Также они сообщили, что в преддверии чемпионата мира по футболу был зафиксирован повышенный спрос на футбольные симуляторы для консолей.