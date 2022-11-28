В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Ozon назвал топ-5 самых популярных игр на Nintendo Switch

Игромания.ру

Пресс-служба торговой площадки Оzon в комментарии «Игромании» назвала самые популярные игры для консолей Nintendo Switch среди клиентов площадки с января по ноябрь этого года.

Ozon назвал топ-5 самых популярных игр на Nintendo Switch
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Самой популярной стала Animal Crossing: New Horizons. Следом разместилась игра Super Mario Odyssey. Тройку замкнула The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Также в топ-5 вошли Minecraft и Mario Kart & Deluxe. Они заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Ранее представители Ozon рассказали о пяти самых популярных играх на PC за аналогичный период года. Также они сообщили, что в преддверии чемпионата мира по футболу был зафиксирован повышенный спрос на футбольные симуляторы для консолей.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители