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39 минут назад

Фанаты обнаружили в ролике Hogwarts Legacy предка семьи Уизли

Игромания.ру

Фанаты обратили внимание на одного из персонажей недавнего показа Hogwarts Legacy, который, похоже, оказался одним из предков семьи Уизли.

Фанаты обнаружили в ролике Hogwarts Legacy предка семьи Уизли
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В рамках презентации зрителям продемонстрировали магические дуэли, однако в собственном ролике автора YouTube-канала XpectoGO имя противника несколько отличалось.

скриншот

В официальном показе игрок сражается против персонажа по имени Гектор Дженкинс, но в видео пользователя о создании проекта оппонентом выступил Гектор Уизли. Возможно, что разработчики хотели скрыть подобный сюрприз до релиза, но информацию заметили раньше срока.

Фанаты предположили, что Гектор как раз и оказался одним из представителей семьи Уизли, которая принимает активное участие в истории «Гарри Поттера». Тем более, что сами авторы проекта ранее намекали на появление знакомой фамилии в сюжете игры.Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля на PlayStation, Xbox и PC.

Игры,Гарри Поттер,
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