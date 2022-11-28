Фанаты обнаружили в ролике Hogwarts Legacy предка семьи Уизли

Фанаты обратили внимание на одного из персонажей недавнего показа Hogwarts Legacy, который, похоже, оказался одним из предков семьи Уизли.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В рамках презентации зрителям продемонстрировали магические дуэли, однако в собственном ролике автора YouTube-канала XpectoGO имя противника несколько отличалось.

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В официальном показе игрок сражается против персонажа по имени Гектор Дженкинс, но в видео пользователя о создании проекта оппонентом выступил Гектор Уизли. Возможно, что разработчики хотели скрыть подобный сюрприз до релиза, но информацию заметили раньше срока.