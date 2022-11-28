Как установить PUBG на смартфоны HUAWEI

Портированная на смартфоны PlayerUnknown's Battlegrounds, обрела в среде мобильных геймеров должную популярность за счет интересного сеттинга и условно-бесплатной модели распространения. Но сегодня это не просто очередная игра, в которой можно запросто убить час-другой, а отдельная киберспортивная дисциплина. Рассказываем, как установить PUBG на устройства от HUAWEI.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Современные смартфоны и планшеты HUAWEI поставляются без Google-сервисов, но и на них можно установить игры и приложения в обход магазина приложений Google Play. Для этого у обладателей устройств от HUAWEI есть собственный магазин приложений — AppGallery, где пользователям доступно более 1 млн приложений, включая все сервисы Сбера, ВК, Яндекса, а также популярные игры Standoff 2, Garena Free Fire, PUBG и многие другие.

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Сам PUBG представляет из себя шутер, где сотня игроков десантируется на довольно большую карт и старается как можно быстрее расправиться друг с другом. Игроку доступен широкий арсенал оружия и транспорта (есть даже самолеты и лодки). Ну а играть можно в одиночку, либо в команде из двух или четырех человек. А теперь показываем, как все-таки запустить легендарную «королевскую битву» на смартфоне или планшете производства HUAWEI.

Шаг 1: Откройте AppGallery и введите в поисковой строке «PUBG MOBILE»;

Шаг 2: Нажмите «Получить» и подтвердите скачивание игры в открывшемся окне браузера;

Шаг 3: После окончания загрузки завершите установку игры на своем устройстве.

После открытия игры, какое-то время придется подождать, пока игра самостоятельно загрузит несколько гигабайт дополнительных данных: текстуры и прочие необходимые игре файлы. Затем вы можете войти в один из привязанных к «пабгу» аккаунтов и продолжить уничтожать врагов в битвах. А теперь о том, что необходимо сделать, чтобы синхронизировать игровой прогресс на ваших устройствах. К счастью, в этом нет ничего сложного.

Как перенести игровой процесс на HUAWEI

Шаг 1: Добавьте игру в свой аккаунт Вконтакте;

Шаг 2: Запустите PUBG на старом устройстве. Откройте настройки игры и перейдите в «Основные»;

Шаг 3: Найдите пункт «привязано», нажмите на «+» и добавьте аккаунт выбранной социальной сети;

Шаг 4: Повторите процедуру авторизации на новом устройстве.

Теперь ваш прогресс останется с вами, и на возвращение своих достижений не придется тратить сотни часов игрового времени.