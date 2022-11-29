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6 минут назад

На ПК появится очередной эксклюзив PlayStation

Lenta.ruиещё 2

Разработчики гоночного симулятора Gran Turismo 7 намерены портировать игру на ПК. Об этом сообщает издание GTPlanet.

На ПК появится очередной эксклюзив PlayStation
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Информацию о переносе тайтла на персональные компьютеры подтвердил Кадзунори Ямаути — руководитель студии Polyphony Digital, которая занимается разработкой серии Gran Turismo. По словам Ямаути, в компании рассматривают такой вариант.

Однако глава Polyphony Digital отметил, что релиз игры на ПК может быть затруднен тем, что изначально GT7 разрабатывалась для консолей.

«Существует не так много платформ, которые изначально могли бы запускать игру в формате 4K/60p», — отметил Кадзунори Ямаути.

По его словам, чтобы очередная эксклюзивная для PS игра появилась на компьютерах, создателям тайтла придется серьезно заняться ее оптимизацией.

По словам журналистов, появление Gran Turismo 7 может привлечь дополнительное внимание к серии. Первая игра линейки появилась в 1997 году, все тайтлы серии были созданы для консолей PlayStation.

В октябре в Sony рассказали, что до конца года выпустят пять эксклюзивов PlayStation на ПК. По словам глава PlayStation Studios Хермена Хюльста, Sony будет адаптировать и выпускать игры на персональных компьютерах как минимум спустя год после их выхода на приставках.

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