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9 минут назад

Самого милого персонажа в God of War Ragnarok хотели вырезать из игры

Чемпионат.com

Геймдиректор God of War Ragnarok Эрик Уильямс рассказал, что говорящую белку по имени Рататоск, которая следит в игре за древом Иггдрасиль, хотели вырезать. Но разработчику удалось уговорить команду оставить персонажа.

Самого милого персонажа в God of War Ragnarok хотели вырезать из игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Я хотел, чтобы этот персонаж был в игре. Хотя мне все говорили, что мы должны его вырезать, что у нас и так слишком много персонажей. Но я стоял на своём и твёрдо заявлял, что Рататоск останется.

С помощью белки и некоторых других героев Уильямс хотел разбавить суровый тон игры забавными моментами. По этой причине он приложил все усилия, чтобы умилительный Рататоск остался в приключении. При этом даже композитор игры не понимал, какой музыкой сопроводить первое появление белки.

Ещё на ранних этапах разработки Эрик знал, что идеальный претендент на роль Рататоска — комедийный актёр Сунгвон Чо, который ранее сыграл «З4ЛПа» в Borderlands 3 и детектива Джо Фуруи в сериале «Отдел аниме-преступлений». Чо также активно развивает свой YouTube-канал ProZD.

Сунгвон Чо сразу согласился на сотрудничество с Эриом Уильямсом, но он не знал, что будет работать над God of War Ragnarok.

Эрик сказал мне: «Думаю, ты догадываешься, для работы над какой игрой мы тебя позвали». Я ответил, что понятия не имею, а он просто кивнул головой в сторону проектора с большим логотипом God of War. В ответ я лишь охнул.

Актёр добавил, что разработчики изначально хотели сделать белку более дерзкой, но он настоял на том, чтобы она была доброжелательной. И авторы поддержали его идею.

Рататоск появлялся в God of War 2018 года — в игре он был призрачным помощником Атрея. God of War Ragnarok доступна на PS5 и PS4.

Игры,Эрик Уильямс,
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