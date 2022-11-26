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41 минуту назад

На Red Bull Ring сняли сцены с Орландо Блумом для экранизации видеоигры Gran Turismo

Газета.Ruиещё 1

На австрийском автодроме Red Bull Ring после завершения автоспортивного сезона прошли съемки экранизации видеоигры Gran Turismo. Как сообщает Speedweek, там присутствовал Орландо Блум, получивший в фильме роль автоспортивного менеджера по имени Дэнни Мур.

С Орландо Блумом сняли сцены для экранизации видеоигры Gran Turismo
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время работы съемочной группы автодром у деревни Шпильберг и территория вокруг него были закрыты. Другие сцены ленты были отсняты на автодромах Хунгароринг в Венгрии и Нюрбургринг в Германии.

Режиссером экранизации стал Нил Бломкамп, снявший фильмы «Район №9» и «Робот по имени Чаппи». Сценарий написали Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бэйлин («Король Ричард»). В актерский состав вошли экс-участница Spice Girls Джерри Холлиуэлл, Джимон Хонсу, Дэвид Харбор, Орландо Блум, Дэниел Пуиг и Арчи Мадекве.

Сюжет фильма построен вокруг подростка, который играет в Gran Turismo. Навыки парня позволяют ему выиграть серию соревнований Nissan и достичь в гонках профессионального уровня.

Премьера экранизации Gran Turismo запланирована на август 2023 года.

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