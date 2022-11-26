С Орландо Блумом сняли сцены для экранизации видеоигры Gran Turismo

На австрийском автодроме Red Bull Ring после завершения автоспортивного сезона прошли съемки экранизации видеоигры Gran Turismo. Как сообщает Speedweek, там присутствовал Орландо Блум, получивший в фильме роль автоспортивного менеджера по имени Дэнни Мур.

Во время работы съемочной группы автодром у деревни Шпильберг и территория вокруг него были закрыты. Другие сцены ленты были отсняты на автодромах Хунгароринг в Венгрии и Нюрбургринг в Германии.

Режиссером экранизации стал Нил Бломкамп, снявший фильмы «Район №9» и «Робот по имени Чаппи». Сценарий написали Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бэйлин («Король Ричард»). В актерский состав вошли экс-участница Spice Girls Джерри Холлиуэлл, Джимон Хонсу, Дэвид Харбор, Орландо Блум, Дэниел Пуиг и Арчи Мадекве.

Сюжет фильма построен вокруг подростка, который играет в Gran Turismo. Навыки парня позволяют ему выиграть серию соревнований Nissan и достичь в гонках профессионального уровня.