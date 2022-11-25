Вышел рекламный ролик The Callisto Protocol с реальными актерами

Издатель хоррора The Callisto Protocol продолжает вести активную рекламную кампанию проекта. Компания Krafton вместе с разработчиками из студии Striking Distance выпустила рекламный ролик, в котором снялся актёр, играющий главного героя Джейкоба Ли.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В ролике можно увидеть Джоша Дюамеля и нескольких мутантов, которых, вероятно, тоже сыграли люди. Герой ходит по мрачной локации и сталкивается с чудовищами лицом к лицу, испытывая к ним отвращение.

The Callisto Protocol — научно-фантастический хоррор от третьего лица, разработкой которого занимается Striking Distance во главе с создателем Dead Space Гленом Скофилдом.