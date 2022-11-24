CD Projekt Red показала новый квест из «Ведьмака 3: Дикая Охота»

Ранее CD Projekt Red выпустила геймплейный трейлер обновлённой версии «Ведьмака 3: Дикая Охота», а также подробнее рассказала о дополнительном контенте для игры, созданном на основе сериала Netflix.
Напомним, что в некстген-версии нас ждёт уникальный квест, за прохождение которого дадут чертежи для снаряжения Геральта. В чём именно заключается новое задание — пока не раскрывают, но разработчики успели показать его начало. В создании квеста также приняли участие некоторые «старые актёры», включая Дага Кокла (англоязычный голос Геральта).
Вместе с новым заданием в игре появятся альтернативные облики для Лютика и нильфгаардских солдат (да, те самые доспехи из первого сезона сериала Netflix).
Сыграть в версию «Ведьмака 3: Дикая Охота» для консолей текущего поколения можно будет уже 14 декабря. А здесь можно посмотреть наглядное сравнение некстген-версии «Ведьмака 3: Дикая Охота» с оригиналом, вышедшим в 2015 году.