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6 часов назад

CD Projekt Red показала новый квест из некстген-версии «Ведьмака 3: Дикая Охота»

Игромания.ру

Ранее CD Projekt Red выпустила геймплейный трейлер обновлённой версии «Ведьмака 3: Дикая Охота», а также подробнее рассказала о дополнительном контенте для игры, созданном на основе сериала Netflix.

CD Projekt Red показала новый квест из «Ведьмака 3: Дикая Охота»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что в некстген-версии нас ждёт уникальный квест, за прохождение которого дадут чертежи для снаряжения Геральта. В чём именно заключается новое задание — пока не раскрывают, но разработчики успели показать его начало. В создании квеста также приняли участие некоторые «старые актёры», включая Дага Кокла (англоязычный голос Геральта).

Вместе с новым заданием в игре появятся альтернативные облики для Лютика и нильфгаардских солдат (да, те самые доспехи из первого сезона сериала Netflix).

Сыграть в версию «Ведьмака 3: Дикая Охота» для консолей текущего поколения можно будет уже 14 декабря. А здесь можно посмотреть наглядное сравнение некстген-версии «Ведьмака 3: Дикая Охота» с оригиналом, вышедшим в 2015 году.

Игры,Даг Кокл,
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