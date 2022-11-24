«Известия»: Россию покинул разработчик компьютерных игр Electronic Arts

По информации издания, американская корпорация больше официально не представлена в России. В свою очередь бывший сотрудник маркетингового агентства, которое раньше отвечало за продвижение Electronic Arts в России, отметил, что компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше.