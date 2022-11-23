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9 часов назад

Netflix разыскивает авторов для создания AAA-игры на PC

Игромания.ру

Недавно основанная игровая студия Netflix уже разыскивает специалистов для создания AAA-игры, которая выйдет на PC.Команду Netflix Games Studio, чей офис находится в Лос-Анджелесе, возглавляет исполнительный продюсер Overwatch Чако Сонни. Сейчас фирме требуются директора разных направлений (технического, художественного и игрового), ведущий инженер и специалист-аналитик по играм-сервисам.

Netflix разыскивает разработчиков AAA-игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Судя по описанию, команда создаёт некую экшен-RPG с видом от третьего лица, в основу которой ляжет движок Unreal Engine. И, похоже, что Netflix планирует выпустить фильм или сериал по мотивам проекта, расширив вселенную — об этом упоминается в списке обязанностей игрового директора.

Возможно, что дело не ограничится только онлайн-кинотеатром, а материалы по игре выйдут и в других форматах (к примеру, книгах). Причём, видимо, новый проект не будет основан на уже существующей телевизионной истории из каталога сервиса.Ранее представители Netflix упоминали о планах выхода на игровой рынок, заодно открыв ещё одну студию в Финляндии.

Игры,Netflix,
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