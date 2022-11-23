Netflix разыскивает разработчиков AAA-игры

Недавно основанная игровая студия Netflix уже разыскивает специалистов для создания AAA-игры, которая выйдет на PC.Команду Netflix Games Studio, чей офис находится в Лос-Анджелесе, возглавляет исполнительный продюсер Overwatch Чако Сонни. Сейчас фирме требуются директора разных направлений (технического, художественного и игрового), ведущий инженер и специалист-аналитик по играм-сервисам.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Судя по описанию, команда создаёт некую экшен-RPG с видом от третьего лица, в основу которой ляжет движок Unreal Engine. И, похоже, что Netflix планирует выпустить фильм или сериал по мотивам проекта, расширив вселенную — об этом упоминается в списке обязанностей игрового директора.