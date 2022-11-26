Чемпионат мира на столе: пять настольных игр про футбол

Несмотря на оглушительную популярность компьютерных игр на тему футбола, в настольных играх этот вид спорта представлен не слишком широко: издателям и разработчикам гораздо интереснее, например, американский футбол или бейсбол. Тем не менее, хорошие футбольные настолки все же существуют — и мы собрали пять из них в нашем тексте.

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«Класк»

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Датская настольная игра Klask, по словам самих авторов, сочетает лучшие элементы настольного футбола и аэрохоккея — только в компактной форме. На маленьком деревянном поле игроки пытаются забить гол в круглые «ворота» соперника, управляя маленькими магнитными джойстиками. Но нужно быть осторожным: тот, кто случайно провалится в собственные ворота или зацепит три штрафных магнита, подарит очко оппоненту. Суть Klask предельно проста, но игра имеет неожиданно высокий потолок навыка при низком пороге вхождения и очень быстрых партиях.

Boardgamegeek

Eleven: Football Manager Board Game

Наверное, самый близкий аналог компьютерной Football Manager среди всех настольных игр. Eleven: Football Manager Board Game играется как тяжелое экономическое евро, которое акцентирует внимание на менеджерской стороне спорта. Игрокам предстоит подбирать составы, заниматься наймом персонала и проработкой бюджета, брендированием футбольного клуба и спонсорскими контрактами. И параллельно, конечно же, выигрывать матчи, чтобы сделать свою команду известной.

Boardgamegeek

Superclub

Superclub тоже посвящена менеджменту, но в гораздо более легкой, азартной форме. Игроки, будучи руководителями клубов одной лиги, могут договариваться, обмениваться игроками и постепенно собирать все более внушительное портфолио ценных карт, чтобы выставлять спортсменов на поле и побеждать в матчах. Сами по себе игры проходят через розыгрыш карт и броски кубиков — все-таки элемент удачи в реальном футболе тоже немаловажен.

Boardgamegeek

Counter Attack

Большинство настольных игр про футбол фокусируются на спортивном закулисье: все-таки передать стратегичность и напряжение настоящих матчей, которые проходят в реальном времени, в формате настолки не так просто. Counter Attack — приятное исключение из этой закономерности. Это абстрактная тактика, где игроки передвигают футболистов по полю, отдают точечные пасы, обводят соперников и становятся авторами дьявольски красивых голов.

Boardgamegeek

Советский «Футбол»

Наконец, эта настольная игра знакома, наверное, каждому. Она выходила в множестве вариантов от множества разных производителей, но главные фишки всегда были одними и теми же. Пластмассовое поле, картонные фигурки футболистов на пружинах, кнопки, которыми нужно задавать силу удара, и вратарь — единственный игрок, который может хоть как-то двигаться. Стратегии в такой игре, прямо скажем, было немного, но эмоций она все равно дарила море.