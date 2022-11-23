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45 минут назад

BLAST Premier: Fall Finals 2022 по CS:GO начнётся сегодня

Игромания.ру

В Копенгагене сегодня стартует BLAST Premier: Fall Finals 2022 по CS:GO. В нём примут участие восемь коллективов. С 23 по 27 ноября команды разыграют $425 тыс и слот на финальный турнир серии BLAST.

В Копенгагене стартует BLAST Premier: Fall Finals 2022 по CS:GO
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Команды будут бороться в своих группах. Затем по три лучших коллектива из каждого квартета сыграют в плей-офф. Cоставы, которые займут первое место в групповом этапе, начнут выступление с полуфинала плей-офф. Первый день начнёт игровая пара FaZe и OG. А продолжат его следующие матчи — Heroic и Ninjas in Pyjamas, Fluxo и Natus Vincere, Liquid и G2.

Стоит отметить, что Valve в последнем обновлении убрала из пула карт для соревнований Dust II, добавив карту Anubis. Однако этот турнир пройдёт без изменений маппула.

Напомним, это первый крупный турнир после бразильского мейджора — Intel Extreme Masters Rio Major 2022. Тогда в финале сошлись российская Outsiders (Virtus.pro) и датская Heroic. Победили россияне со счётом 2:0.

Игры,Intel,
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