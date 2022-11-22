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4 часа назад

Неймар и Каземиро зарегистрировались в лиге по Counter-Strike во время ЧМ по футболу

Чемпионат.com

Пять игроков сборной Бразилии по футболу, в том числе Неймар, Габриэл Жезус и Каземиро, зарегистрировались в открытой лиге MESL Silver Division по шутеру CS:GO на платформе FACEIT.

Неймар и Каземиро зарегистрировались в лиге по Counter-Strike во время ЧМ-22
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Об этом рассказал в соцсетях один из администраторов лиги. Позже он удалил своё сообщение, поскольку предполагал, что футболисты уже играют в Counter-Strike — но пока они лишь зарегистрировались в лиге и не сыграли ни одного матча.

Каждого из футболистов, в том числе Эвертона Рибейро и Лукаса Пакету, можно найти в списке участников MESL — профили каждого из них официально подтверждены руководством платформы.

Пока неизвестно, планируют ли футболисты играть в CS:GO во время чемпионата мира. К примеру, последние матчи в шутере бразильская пятёрка провела совсем недавно, 18 ноября.

В первом матче на чемпионате мира Неймар и партнёры сыграют против сборной Сербии, матч начнётся 24 ноября в 22:00 мск.

Игры,Лукас Пакета,Габриэл Жезус,
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