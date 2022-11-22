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6 часов назад

Для Civilization VI вышло свежее дополнение «Великие переговорщики»

Игромания.ру

Создатели Sid Meier’s Civilization VI выпустили дополнение «Великие переговорщики» (Great Negotiators) с тремя лидерами, которые стали частью Leader Pass.

Для Civilization VI вышло свежее дополнение «Великие переговорщики»
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • Авраам Линкольн, шестнадцатый президент США.
  • Зинга Мбанди, правительница государства Ндонго и Матамбы.
  • Саладин, первый султан Египта из династии Айюбидов и победитель крестоносцев.

DLC с другими лидерами в составе Leader Pass должны выйти до марта 2023 года.

Кроме того, вчера разработчики выпустили ещё одного лидера — им стал Гай Юлий Цезарь, величайший римский полководец, политик и писатель. Чтобы добавить его в игру, нужно привязать свою учётную запись 2K к учётной записи Steam.

Каждый лидер прибыл в игру с набором новых или обновлённых способностей, а также с новыми изобретательными планами, которые изменят стиль игры при стремлении к мировому господству.

Обладатели антологии или всех дополнений для Civilization VI должны получить Leader Pass бесплатно. В настоящее время разработчики продолжают раздачу DLC. Процесс затянулся из-за некоторых проблем с патчем, часть которых, к примеру, откат игры до базовой версии, уже решили.

Игры,Авраам Линкольн,
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