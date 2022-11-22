Для Civilization VI вышло свежее дополнение «Великие переговорщики»

Создатели Sid Meier’s Civilization VI выпустили дополнение «Великие переговорщики» (Great Negotiators) с тремя лидерами, которые стали частью Leader Pass.
DLC с другими лидерами в составе Leader Pass должны выйти до марта 2023 года.
Кроме того, вчера разработчики выпустили ещё одного лидера — им стал Гай Юлий Цезарь, величайший римский полководец, политик и писатель. Чтобы добавить его в игру, нужно привязать свою учётную запись 2K к учётной записи Steam.
Каждый лидер прибыл в игру с набором новых или обновлённых способностей, а также с новыми изобретательными планами, которые изменят стиль игры при стремлении к мировому господству.
Обладатели антологии или всех дополнений для Civilization VI должны получить Leader Pass бесплатно. В настоящее время разработчики продолжают раздачу DLC. Процесс затянулся из-за некоторых проблем с патчем, часть которых, к примеру, откат игры до базовой версии, уже решили.