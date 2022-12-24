Как быстро заработать деньги в GTA 5

В Grand Theft Auto V существует много способов быстро заработать кучу денег — но только в многопользовательском режиме. В одиночной кампании их значительно меньше, и для того, чтобы вовремя ими воспользоваться, желательно заранее знать порядок действий и кое-какие неочевидные хитрости.

Фото: Rockstar Games Rockstar Games

На чем можно экономить деньги

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Скидки в «Амму-нации». Если вы пройдете все испытания в тире при оружейном магазине, то в качестве приза получите 15% скидку во всех магазинах сети. Золотые медали повышают скидку до 25%.

Бесплатная прокачка оружия. После того, как вы начнете прохождение какого-либо задания, посетите «Амму-нацию», купите оружие и все доступные апгрейды. Затем убейте персонажа, чтобы провалить задание, и перезапустите его. Вы получите потраченные деньги назад, но купленные апгрейды для оружия будут отмечены в инвентаре магазина как купленные.

Бесплатный ремонт транспорта. Если вы не хотите тратиться на автомеханика, перезагрузите последнее сохранение — ваша машина появится полностью отремонтированной.

Сюжетные ограбления

Один из главных источников денег в одиночном режиме GTA 5 — это сюжетные ограбления. На них можно заработать лишь один раз, поэтому вы не сможете воспользоваться нашей шпаргалкой на уже пройденной игре, но, тем не менее, ограбления позволят каждому из трех персонажей собрать солидную сумму для дальнейшей игры о бирже (об этом позднее). Ниже мы расскажем, какой подход и напарников лучше выбрать, чтобы максимально повысить прибыль.

Важно! Не выполняйте никакие поручения Лестера кроме тех, что нужны для продвижения по сюжету. Его побочные задания лучше приберечь до конца игры, чтобы заработать как можно больше на бирже.

«Ограбление ювелирного»

Подход: В

Хакер: Рикки Люкенс

Стрелок: Патрик Макрири (открывается после выполнения случайного задания)

Водитель: Карим Денц

«Ограбление Мерриуэзер»

По сюжетным причинам на нем не получится заработать вне зависимости от ваших решений. Выбирайте тот подход, который вам нравится больше.

«Блиц-игра»

Правительственные агенты заставят главных героев выполнить задание бесплатно вне зависимости от ваших решений.

«Ограбление в Палето-Бэй»

Подход: —

Стрелок: Патрик Макрири (если он участвовал в первом ограблении) или Шеф

«Налет на бюро»

Подход: В

Хакер: Рикки Люкенс

Стрелок: Норм Ричардс

Водитель: Талиана Мартинес или Карим Денц

«Огромный куш»

Подход: В

Пилот вертолета: Талиана Мартинес

Машинист: Карим Денц

Стрелки: любые, кроме Густаво Мота.

Биржа и задания Лестера

Заказные убийства, которые Лестер поручает Франклину — отличный способ заработать на бирже, т.к. события этих заданий влияют на курсы акций разных компаний. Ниже мы расскажем, как извлечь из этого прибыль.

Перед тем, как выполнять первое задание («Убийство — отель»), зайдите на биржу BAWSAQ и вложите деньги всех персонажей в BettaPharmaceuticals (BET): после завершения миссии, в течение примерно одних игровых суток, их стоимость подскочит. Проверьте биржевое портфолио каждого персонажа и смело продавайте BET, если рост этих акций достиг где-то 50%. После этого зайдите на биржу LCN и скупите акции Bilkinton Research (BIL) по сниженной цене; их можно продать, когда стоимость выровняется через некоторое время.

Перед заданием «Убийство — 4 цели» вложите как можно больше денег в Debonaire (DEB) на бирже LCN. После выполнения миссии закупите активы Redwood для будущей перепродажи.

Перед заданием «Убийство — панель» вложитесь в Fruit на BAWSAQ. Продайте их после скачка курса и переведите деньги в Facade для перепродажи.

После задания «Убийство — автобус» скупите как можно больше акций Vapid. Примерно через неделю игрового времени они стабилизируются, что принесет огромный доход.