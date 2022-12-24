Как быстро заработать деньги в GTA 5

В Grand Theft Auto V существует много способов быстро заработать кучу денег — но только в многопользовательском режиме. В одиночной кампании их значительно меньше, и для того, чтобы вовремя ими воспользоваться, желательно заранее знать порядок действий и кое-какие неочевидные хитрости.
Один из главных источников денег в одиночном режиме GTA 5 — это сюжетные ограбления. На них можно заработать лишь один раз, поэтому вы не сможете воспользоваться нашей шпаргалкой на уже пройденной игре, но, тем не менее, ограбления позволят каждому из трех персонажей собрать солидную сумму для дальнейшей игры о бирже (об этом позднее). Ниже мы расскажем, какой подход и напарников лучше выбрать, чтобы максимально повысить прибыль.
Важно! Не выполняйте никакие поручения Лестера кроме тех, что нужны для продвижения по сюжету. Его побочные задания лучше приберечь до конца игры, чтобы заработать как можно больше на бирже.
По сюжетным причинам на нем не получится заработать вне зависимости от ваших решений. Выбирайте тот подход, который вам нравится больше.
Правительственные агенты заставят главных героев выполнить задание бесплатно вне зависимости от ваших решений.
Заказные убийства, которые Лестер поручает Франклину — отличный способ заработать на бирже, т.к. события этих заданий влияют на курсы акций разных компаний. Ниже мы расскажем, как извлечь из этого прибыль.
Перед тем, как выполнять первое задание («Убийство — отель»), зайдите на биржу BAWSAQ и вложите деньги всех персонажей в BettaPharmaceuticals (BET): после завершения миссии, в течение примерно одних игровых суток, их стоимость подскочит. Проверьте биржевое портфолио каждого персонажа и смело продавайте BET, если рост этих акций достиг где-то 50%. После этого зайдите на биржу LCN и скупите акции Bilkinton Research (BIL) по сниженной цене; их можно продать, когда стоимость выровняется через некоторое время.
Перед заданием «Убийство — 4 цели» вложите как можно больше денег в Debonaire (DEB) на бирже LCN. После выполнения миссии закупите активы Redwood для будущей перепродажи.
Перед заданием «Убийство — панель» вложитесь в Fruit на BAWSAQ. Продайте их после скачка курса и переведите деньги в Facade для перепродажи.
После задания «Убийство — автобус» скупите как можно больше акций Vapid. Примерно через неделю игрового времени они стабилизируются, что принесет огромный доход.
Перед последним заданием Лестера, «Убийство — стройка», скупите побольше акций Gold Coast Development (GCD) на LCN. После прохождения миссии выждите чуть более суток, затем продайте активы, когда они наберут 60%.