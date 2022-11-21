Джеймс Ганн создал сценарий к спецвыпуску «Стражей галактики» за «пару часов»

Сценарист и режиссёр Джеймс Ганн признался, что на создание сюжета для спецвыпуска «Стражей галактики» у него ушло «пару часов».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Речь идёт про эпизод о приключениях персонажей для Disney+, тема которого посвящена Рождеству — релиз намечена на 25 ноября. По словам Ганна, история буквально «вырвалась» из него, работать над ней было очень легко.

А вот с третьим фильмом о Стражах ситуация вышла обратная, хотя съёмки двух проектов и проходили параллельно.Ганн отметил, что производство ленты далось ему очень тяжело, хотя автор и доволен результатом. Сама картина значительно отличается от эпизода, поскольку последний довольно весёлый и безумный — а третий фильм очень эмоционален.