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9 часов назад

Джеймс Ганн создал сценарий к спецвыпуску «Стражей галактики» за «пару часов»

Игромания.ру

Сценарист и режиссёр Джеймс Ганн признался, что на создание сюжета для спецвыпуска «Стражей галактики» у него ушло «пару часов».

Джеймс Ганн создал сценарий к спецвыпуску «Стражей галактики» за «пару часов»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Речь идёт про эпизод о приключениях персонажей для Disney+, тема которого посвящена Рождеству — релиз намечена на 25 ноября. По словам Ганна, история буквально «вырвалась» из него, работать над ней было очень легко.

А вот с третьим фильмом о Стражах ситуация вышла обратная, хотя съёмки двух проектов и проходили параллельно.Ганн отметил, что производство ленты далось ему очень тяжело, хотя автор и доволен результатом. Сама картина значительно отличается от эпизода, поскольку последний довольно весёлый и безумный — а третий фильм очень эмоционален.

Сейчас постановщик всё ещё занят созданием фильма, в данный момент он трудится над визуальными эффектами и саундтреком. Премьера ленты намечена на 5 мая 2023 года.

Игры,Джеймс Ганн,
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