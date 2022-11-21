Gran Turismo 7 скоро получит обновление в честь 25-летия серии

Создатель Gran Turismo Кадзунори Ямаути сообщил, что скоро фанатов ждёт обновление в честь 25-летия франшизы.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Его релиз состоится уже на этой неделе, а наполнение, похоже, будет состоять из трёх машин — на это открыто намекает дебютное изображение новинки. Фанаты предположили, что их ждёт Ford Sierra RS Cosworth, Nissan Silvia K's Aero (S14) и BMW M2 Competition. Строго говоря, юбилей серии наступит лишь 23 декабря, но создатели, похоже, решили выпустить обновление немного раньше.

При этом далеко не все пользователи остались довольны анонсом, раскритиковав автора за то, что тот не взаимодействует с фанатами, а игра остаётся без нужных нововведений, которые так требуются игрокам. В особенности много негатива досталось разделу «Кафе», где гонщики получают различные задания.