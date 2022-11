В Госдуме не поддержали запрет игр с пропагандой насилия и ЛГБТ

11 ноября в Госдуме предложили запретить распространение в России видеоигр с пропагандой жестокости, порнографии, насилия и ЛГБТ. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова даже перечислила игры, которые могут попасть под запрет. В списке оказались очень популярные серии, включая Assassin's Creed, The Last of Us и Dragon Age.