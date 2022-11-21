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12 часов назад

В Госдуме не поддержали запрет игр с пропагандой насилия и ЛГБТ

Чемпионат.com

11 ноября в Госдуме предложили запретить распространение в России видеоигр с пропагандой жестокости, порнографии, насилия и ЛГБТ. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова даже перечислила игры, которые могут попасть под запрет. В списке оказались очень популярные серии, включая Assassin's Creed, The Last of Us и Dragon Age.

В Госдуме не поддержали запрет игр с пропагандой насилия и ЛГБТ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн не поддержал идею о запрете подобных видеоигр. По его словам, индустрию действительно нужно регулировать, но без использования поправок ко второму чтению, содержащих запрет на насилие и ЛГБТ.

Видеоигры нуждаются в регулировании, но не в формате поправок ко второму чтению. Поспешность приведёт к обратным последствиям. К примеру, могут исчезнуть все игры-стрелялки.

Кроме того, не поддержал поправки и комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Судя по всему, будущий закон может стать далеко не всеобъемлющим.

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