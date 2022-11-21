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13 часов назад

Лига безопасного интернета предлагает запретить платформы Twitch и Trovo в России

ТАССиещё 2

Деятельность стриминговых платформ Twitch и Trovo следует ограничить в России. Они зачастую становятся площадками для рекламы магазинов по продаже наркотиков, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В России призвали запретить платформы Twitch и Trovo
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Отдельную угрозу представляют и стриминговые платформы, такие как Twitch и trovo.live. В ходе трансляции на этих платформах очень активно идет реклама магазинов по продаже наркотических препаратов, что несет, конечно, прямую угрозу жизни и здоровью детей. Мы предлагаем государству задуматься об ограничении работы этих платформ на территории нашей страны", - сказала она на национальном форуме "Здоровье и безопасность детей" в Москве.

Мизулина также отметила необходимостью серьезного регулирования сферы видеоигр, вплоть до полного запрета самых жестоких.

"Кроме того, регулированию подлежат и общение во внутриигровых чатах и [на] внутриигровых серверах. Эту сферу, серую зону необходимо поставить под жесткий контроль государства", - отметила она.

По словам директора организации, многие дети становятся жертвами преступлений в результате деятельности злоумышленников в таких внутриигровых чатах.

Игры,Екатерина Мизулина,
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