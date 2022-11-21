В России призвали запретить платформы Twitch и Trovo

"Отдельную угрозу представляют и стриминговые платформы, такие как Twitch и trovo.live. В ходе трансляции на этих платформах очень активно идет реклама магазинов по продаже наркотических препаратов, что несет, конечно, прямую угрозу жизни и здоровью детей. Мы предлагаем государству задуматься об ограничении работы этих платформ на территории нашей страны", - сказала она на национальном форуме "Здоровье и безопасность детей" в Москве.