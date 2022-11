Blizzard ушла из Китая: почему и чем это грозит

Издание gameindustry.biz сообщило, что студия Blizzard не будет продлять партнерское соглашение с NetEase — китайским издателем, который отвечал за распространение игр компании на территории КНР. Срок договора, заключенного еще в 2008 году, закончится 23 января 2023: после этого китайские пользователи не смогут легально приобрести практически все популярные проекты студии, от Overwatch до Diablo III и World of Warcraft. Кроме того, NetEase прекратит региональную поддержку бесплатных игр Blizzard — Hearthstone и Heroes of the Storm. Разрыв соглашения не затронет мобильную Diablo Immortal, которая разработана совместными силами обеих компаний.