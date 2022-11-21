Blizzard ушла из Китая: почему и чем это грозит

Издание gameindustry.biz сообщило, что студия Blizzard не будет продлять партнерское соглашение с NetEase — китайским издателем, который отвечал за распространение игр компании на территории КНР. Срок договора, заключенного еще в 2008 году, закончится 23 января 2023: после этого китайские пользователи не смогут легально приобрести практически все популярные проекты студии, от Overwatch до Diablo III и World of Warcraft. Кроме того, NetEase прекратит региональную поддержку бесплатных игр Blizzard — Hearthstone и Heroes of the Storm. Разрыв соглашения не затронет мобильную Diablo Immortal, которая разработана совместными силами обеих компаний.

Фото: Blizzard Entertainment Blizzard Entertainment

По словам CEO NetEase Уильяима Динга, издатель искренне пытался найти компромисс в ходе переговоров с Activision Blizzard, но стороны не смогли прийти к соглашению. Их позиции насчет обязательств перед игроками и сотрудниками, а также рабочих принципов американской студии, разошлись.

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Для Blizzard это грозит полной невозможностью продавать свои игры в Китае: согласно местным законам, зарубежные игры обязательно должны распространяться строго через китайских издателей. И прежде чем регуляторы подтвердят лицензию, каждый проект должен пройти проверку — этот процесс, согласно экспертам, сейчас занимает минимум несколько месяцев. Blizzard определенно потеряет деньги, но это не значит, что компания вынуждена окончательно покинуть китайский рынок: руководству нужно лишь найти другого партнера. На данный момент аналитики считают, что им наверняка станет корпорация Tencent, которая и так занимается развитием Call of Duty: Mobile в Китае. Организация имеет опыт работы с зарубежными IP и развитые каналы продаж, поэтому Blizzard вряд ли найдет более подходящего кандидата.