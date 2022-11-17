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34 минуты назад

В провальном футсиме eFootball начали событие к ЧМ-2022. В игру добавили Диего Марадону

Чемпионат.comиещё 1

Konami запустила второй сезон eFootball 2023, который крутится вокруг события «Фестиваль футбола». Очевидно, что это мероприятие к чемпионату мира по футболу 2022, который вот-вот начнётся в Катаре, однако из-за отсутствия лицензии издатель не может официально связывать ивенты.

В провальном eFootball начали событие к ЧМ-2022. В игру добавили Диего Марадону
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Временно в игру добавили аж 40 сборных — за них можно сыграть в локальной игре. Вдобавок до 12 января доступен одиночный режим «Путь международного Кубка», где можно сыграть в турнире за одну из 46 сборных против искусственного интеллекта.

Вдобавок добавили «Наборы сборных команд», позволив купить игроков из национальных команд Аргентины, Франции, Бразилии и Японии. В наборы входит новый «Важный игрок» — это футболист с улучшенной статистикой из его лучшего момента в карьере.

Одним из таких стал Диего Марадона, параметры которого взяли из матча с Англией на чемпионате мира 1986 года. Это особенно интересно, поскольку права на использование футболиста последнее время были под вопросом — его даже убрали из FIFA 22 на фоне непоняток.

Аргентинский суд в прошлом году постановил, что EA могла договориться не с тем правообладателем касательно добавления Диего Марадоны в FIFA. Его пришлось убрать до уточнения деталей. В итоге футболиста не вернули даже в FIFA 23.

Игры,Диего Марадона,
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