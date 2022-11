Стало известно о разработке новой игры от авторов World of Warships

Гендиректор "Менса VR" Сергей Невский допустил, что Lesta "может быть поглощена более крупным игроком". Изначально Lesta занималась только разработкой World of Warships, но Wargaming объявила об уходе с российского и белорусского рынков, а также вышла из капитала отечественной компании. В октябре Lesta Games объявила о ребрендинге онлайн-проектов World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz. Игры переименовали в "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz соответственно.