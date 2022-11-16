В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
10 минут назад

"Ъ": бывшее подразделение Wargaming подумывает создать новую игру на замену World of Tanks

Газета.Ruиещё 2

Российская игровая студия Lesta Games, которая в прошлом являлась подразделением компании Wargaming, планирует вложить $100-150 млн (6-9 млрд руб. по текущему курсу) собственных средств в развитие в 2023 году для разработки новых проектов на замену World of Tanks. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Стало известно о разработке новой игры от авторов World of Warships
Фото: WargamingWargaming

В интервью "Ъ" продуктовый директор "Мира кораблей" (новое название игры World of Warships) Александр Ильичев отметил, что инвестиции также пойдут на обновление инфраструктуры и наем около 400-450 новых сотрудников.

По словам топ-менеджера, в настоящее время компания ведет переговоры о совместных проектах с рядом российских компаний, в том числе "Яндексом", "Ростелекомом" и игровыми студиями.

Источник "Ъ", близкий к Wargaming, рассказал, что Lesta в любом случае придется выпускать новые продукты, так как возможен сценарий, при котором Wargaming отзовет у Lesta лицензии на свои русифицированные игры "Мир танков" и "Мир кораблей".

Гендиректор "Менса VR" Сергей Невский допустил, что Lesta "может быть поглощена более крупным игроком". Изначально Lesta занималась только разработкой World of Warships, но Wargaming объявила об уходе с российского и белорусского рынков, а также вышла из капитала отечественной компании. В октябре Lesta Games объявила о ребрендинге онлайн-проектов World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz. Игры переименовали в "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz соответственно.

Игры,Сергей Невский,Александр Ильичев,Яндекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители