Стало известно о разработке новой игры от авторов World of Warships

Российская игровая студия Lesta Games, которая в прошлом являлась подразделением компании Wargaming, планирует вложить $100-150 млн (6-9 млрд руб. по текущему курсу) собственных средств в развитие в 2023 году для разработки новых проектов на замену World of Tanks. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Фото: Wargaming Wargaming

В интервью "Ъ" продуктовый директор "Мира кораблей" (новое название игры World of Warships) Александр Ильичев отметил, что инвестиции также пойдут на обновление инфраструктуры и наем около 400-450 новых сотрудников.

По словам топ-менеджера, в настоящее время компания ведет переговоры о совместных проектах с рядом российских компаний, в том числе "Яндексом", "Ростелекомом" и игровыми студиями.

Источник "Ъ", близкий к Wargaming, рассказал, что Lesta в любом случае придется выпускать новые продукты, так как возможен сценарий, при котором Wargaming отзовет у Lesta лицензии на свои русифицированные игры "Мир танков" и "Мир кораблей".