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9 минут назад

EA выпустила саундтрек Need for Speed Unbound — около 70 хип-хоп композиций

Игромания.руиещё 1

Electronic Arts и Criterion Games представили официальный саундтрек Need for Speed Unbound, в состав которого вошло около 70 хип-хоп композиций. В альбоме собраны артисты из 25 стран.

EA выпустила саундтрек Need for Speed Unbound
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Официальный саундтрек Need for Speed Unbound — это праздник культуры хип-хопа и новаторских исполнителей по всему миру, выступающих за самовыражение и расширение возможностей.
Среди артистов: Slowthai (Великобритания), Lous and the Yakuza (Франция) Shirin David (Германия), Oliver Olson, Oki (Польша), Sfera Ebbesta (Италия), ODZ (Северная Европа), Villano Antillano (Пуэрто-Рико), Tropkillaz (Бразилия), Higher Brothers (Китай), Tkay Maidza (Австралия) и многие другие музыканты и восходящие звезды со всего мира».

EA

Эксклюзивным заглавным треком альбома стала песня ASAP Rocky под названием Shittin Me, спродюсированная Krash. Полный список артистов можно найти здесь. Саундтрек распространяется через Apple Music, Deezer и Spotify.

Релиз Need for Speed Unbound запланирован на 2 декабря для PC, Xbox Series и PlayStation 5.

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