EA выпустила саундтрек Need for Speed Unbound

«Официальный саундтрек Need for Speed Unbound — это праздник культуры хип-хопа и новаторских исполнителей по всему миру, выступающих за самовыражение и расширение возможностей.

Среди артистов: Slowthai (Великобритания), Lous and the Yakuza (Франция) Shirin David (Германия), Oliver Olson, Oki (Польша), Sfera Ebbesta (Италия), ODZ (Северная Европа), Villano Antillano (Пуэрто-Рико), Tropkillaz (Бразилия), Higher Brothers (Китай), Tkay Maidza (Австралия) и многие другие музыканты и восходящие звезды со всего мира».