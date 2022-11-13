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17 минут назад

В Госдуме неожиданно выступили против запрета игр с ЛГБТ и жестокостью

Майк Габриелян

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин выступил против нового запрета на компьютерные игры с «пропагандой ЛГБТ и жестокости».

В Госдуме неожиданно выступили против запрета игр с ЛГБТ и жестокостью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ответственность за пропаганду ЛГБТ в видеоиграх уже заложена в формулировке «распространение информации» в ст. 6.21 законопроекта, который прошел первое чтение», - написал депутат в Telegram-канале.

По его мнению, выносить это еще раз отдельной поправкой нет никакой нужды – «это или невнимательность, или пятничный пиар».

Горелкин призвал к более взвешенному подходу, который учтет проблемы с жестокостью и насилием в играх, и одновременно «не поставит крест на развитии всей отрасли».

В пример он привел игру Atomic Heart от российской студии Mundfish. Ожидается, что она выйдет на мировые рынки в феврале и станет мировым хитом.

«Будут ли в ней жестокость и насилие? Да, ведь в жанре компьютерных стрелялок это исторически сложившаяся норма. По логике авторов инициативы, долгожданный релиз нужно запрещать», - отметил Горелкин.

По его словам, геймеры игру всё равно скачают, а перспективная российская компания «недосчитается прибыли, да ещё и штраф получит».

Депутат предложил не запрещать игры, а импортозамещать.

Ранее с инициативой запретить игры с «пропагандой жестокости, порнографии, насилия и ЛГБТ» выступила депутат Яна Лантратова.

Закон о «пропаганде ЛГБТ», в том числе с этой поправкой, могут принять во втором чтении 27 ноября.

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