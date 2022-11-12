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19 часов назад

Cadillac CT5 посвятили новой видеоигре God of War

Motor.ruиещё 2

Cadillac CT5 посвятили новой видеоигре God of War
Фото: Motor.ruMotor.ru

Многие автопроизводители сотрудничают с разработчиками компьютерных игр, в которых зачастую появляются модели конкретных марок. А иногда реальные машины получают модификации, отсылающие к популярным видеоиграм. Очередным примером подобного сотрудничества стал совместный проект китайского подразделения американского бренда Cadillac и Sony Interactive Entertainment, которые посвятили новый седан Cadillac CT5 вышедшей в начале ноября консольной видеоигре God of War: Ragnarok.

Автомобиль оформлен в стиле главного героя игры Кратоса — седан белого цвета получил асимметричную ливрею с красными акцентами и деталями чёрного и серого цветов. На капоте появился логотип популярной франшизы God of War, тогда как перед задними колесами разместились узнаваемые пиктограммы с джойстика консоли PlayStation.

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Три шоу-кара созданы для мероприятий в Тяньцзине, Шанхае и Чжухае, посвященных выходу God of War: Ragnarok, но о возможности купить Cadillac в стиле Кратоса не сообщается. В продаже появятся только наборы God of War: Ragnarok x Cadillac CT5.

В комплект входят модель Cadillac CT5 в масштабе 1:18, уникальный беспроводной контроллер DualSense в стиле игры, фирменная плакетка с логотипом игры, а также брелок в стиле двуручного боевого топора Левиафан, которым в игре пользуется Кратос.

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