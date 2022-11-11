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1 час назад

Издатель PUBG хочет купить бывших разработчиков Wolfenstein

Чемпионат.com

В рамках нового финансового отчёта компания Krafton объявила о намерении приобрести шведскую инди-студию Neon Giant, которая прославилась после выхода киберпанк-экшена The Ascent. Какую сумму готов выложить издатель PUBG, пока не сообщается.

Издатель PUBG хочет купить разработчиков Wolfenstein
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Neon Giant в 2018 году основали бывшие разработчики шутеров Wolfenstein и Bulletstorm. Вышедшая в 2021-м The Ascent — дебютный проект студии.

Krafton также планирует открыть новую игровую студию в Канаде, которая займётся ролевым приключением по фэнтезийному роману «Птица, которая пьёт слёзы» корейского писателя Ли Ёндо. А 2 декабря компания издаст космический хоррор The Callisto Protocol. Игра выйдет на ПК, Xbox Series, Xbox One, PS5 и PS4.

Авторы The Callisto Protocol недавно заявляли, что во время разработки они вдохновлялись фильмами «Крепким орешком» и «Зомби по имени Шон».

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