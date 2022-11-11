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1 час назад

Remedy анонсировала Control 2

Чемпионат.com

Финская студия Remedy объявила о разработке Control 2, которая ранее скрывалась под кодовым именем Codename Heron. Изданием проекта вновь займётся 505 Games, а бюджет сиквела составит внушительные € 50 млн. Авторы уже показали первый концепт-арт проекта.

Remedy анонсировала Control 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Control 2 разрабатывается для ПК, Xbox Seires и PS5 на движке Northlight — на нём же будет и Alan Wake 2. Каких-либо деталей проекта и примерной даты выхода у сиквела нет.

Оригинальная Control вышла в 2019 году и стала настоящем спасением для финской студии. Игра рассказывала про девушку по имени Джесси Фейден, которая прибывает в штаб-квартиру Федерального Бюро Контроля. Она ищет своего брата Дилана, который был похищен бюро семнадцать лет назад. После релиза разработчики выпустили два дополнения The Foundation и AWE, которые связали вселенную с событиями Alan Wake.

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