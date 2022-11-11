Дэйв Батиста всё ещё «просит» роль Маркуса Феникса в экранизации Gears of War

Дэйв Батиста, бывший рестлер и актёр, наиболее известен по роли Дракса Разрушителя в киновселенной Marvel, продолжает явно намекать на то, чтобы его взяли на роль Маркуса Феникса в экранизацию Gears of War.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Несколько дней назад стриминговый канал Netflix сообщил о готовящихся экранизациях культовой серии шутеров Gears of War, которая, кстати, отмечает в этом году своё 16-летие. Фанатов ждут художественный фильм и мультипликационный сериал для взрослых.

Батиста, который до этого уже высказывал желание примерить образ Маркуса Феникса в кино, опубликовал в своём Twitter небольшой ролик в стиле одной из реклам Gears 5. Послание Батиста сопроводил подписью «Проще уже некуда» (I can’t make this any easier), а в самом видео он говорит, что «это *** ему подходит» и что «уже *** пора».

Геймдизайнер первых трёх частей Gears of War Клифф Блезински также хотел бы увидеть Батисту в роли Феникса в экранизации серии. Об этом он рассказал в своём Twitter, добавив, что с проектами Netflix он никак не связан, но дал своё благословение. А ещё Блезински хочет, чтобы Дома сыграл актёр латинского происхождения.