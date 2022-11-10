Сертифицированные для России Xbox начали продаваться на маркетплейсах РФ

"Все консоли работают на территории России, есть русский язык, работают с теми дисками, которые доступны в наших магазинах. Series S с пометкой RU Spec - из прежних запасов, то есть, импортированы вначале года. На карточке товара у всех моделей есть необходимая информация о производстве и гарантийной поддержке", - пояснили в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".