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13 минут назад

Сертифицированные для РФ Xbox начали продаваться на российских маркетплейсах

ТАСС

Сертифицированные "Ростестом" игровые приставки Xbox Series S и X начали продаваться на российских маркетплейсах Ozon, "Яндекс Маркет", а также в магазинах "М.Видео-Эльдорадо", выяснил корреспондент ТАСС, эту же информацию подтвердили в пресс-службах компаний.

Сертифицированные для России Xbox начали продаваться на маркетплейсах РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Все игровые консоли Xbox Series X и S, которые можно приобрести на Ozon у разных продавцов, полностью соответствуют требованиям для продажи на территории РФ. "Ростест" версии имеют соответствующую маркировку на упаковке и самой консоли", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon.

В пресс-службе "Яндекс Маркета" напомнили ТАСС, что продавцы сами оформляют все необходимые документы на товары.

"Если в отношении какого-то предложения возникают вопросы - служба контроля качества маркетплейса проводит дополнительную проверку", - добавили в компании.

В "М.Видео-Эльдорадо" также сообщили ТАСС, что модели консолей Xbox Series X и Series S оригинальные, произведены официально брендом и имеют все необходимые документы.

"Все консоли работают на территории России, есть русский язык, работают с теми дисками, которые доступны в наших магазинах. Series S с пометкой RU Spec - из прежних запасов, то есть, импортированы вначале года. На карточке товара у всех моделей есть необходимая информация о производстве и гарантийной поддержке", - пояснили в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

Ранее о старте продаж сертифицированных игровых консолей в вышеупомянутых маркетплейсах и магазинах, а также в интернет-магазинах Techline24 и "Комус" сообщала газета "Известия".

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