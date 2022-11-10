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24 минуты назад

ZA/UM: геймдизайнера Disco Elysium уволили из-за токсичного поведения

Игромания.ру

Генеральный директор ZA/UM Ильмар Компус обвинил уволенного геймдизайнера и сценариста Disco Elysium Роберта Курвица, а также бывшего директора ZA/UM UK LTD Саандара Таала в «унижении коллег и намерении украсть интеллектуальную собственность».

В ZA/UM рассказали, почему уволили геймдизайнера Disco Elysium
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Они очень плохо обращались со своими коллегами. С ними неоднократно проводились разговоры по этому поводу, но ситуация не улучшилась. Поэтому компания была вынуждена их уволить.

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Говорят, что Роберт [Курвиц] был известен тем, что в прошлом унижал женщин и коллег, но об этом не знали. Было бы очень недальновидно со стороны растущей международной компании мириться с таким поведением».

О намерении украсть IP: «Они действовали в тайне, нарушая существующие контракты. Они пытались продать себя другим известным крупным компаниям в игровой индустрии, но в итоге предложение никого не заинтересовало. Это могло их [Курвица и Таала] разозлить». Ильмар Компус

Издание GamesIndustry.biz, ссылаясь на анонимный источник, сообщает, что ситуацию с увольнениями авторов Disco Elysium нельзя описывать как «чёрно-белую». Сотрудники ZA/UM не хотели разглашать правду о поведении Курвица, потому что уважали его и считали, что они были ему обязаны своим положением.

Источники издания Estonian Ekspress рассказали о том, что в ZA/UM произошло столкновение двух взглядов между бизнес-командой во главе с «Компусом» и творческой командой, ранее возглавляемой Курвицем, которая считала получение прибыли «второстепенной задачей».

Мартин Луига, ещё один разработчик Disco Elysium, который первый пролил свет на уход трёх ключевых создателей игры, также пообщался с Estonian Ekspress и признался, что организация работы в студии довела его до пьянства. По его словам, всё было организовано таким образом, словно главная цель «заключалась не в создании игр, а в том, чтобы заставить людей поссориться друг с другом».

Роберт Курвиц в свою очередь успел после своего увольнения подать в суд на ZA/UM. Кроме того, он вместе с уволенным арт-директором Александром Ростовым опубликовал обращение к игрокам, в котором поделился своим видением ситуации со студией.

Разработчики обвинили эстонскую компанию Tütreke, которая приобрела права на Disco Elysium в 2021 году, в «получении полного контроля над ZA/UM обманным путём». Сообщается, что компания якобы использовала для этого деньги, предназначенные в том числе для сиквела Disco Elysium.

Увольнение разработчиков последовало после того, как они стали запрашивать доступ к документам и финансовым данным, которые до сих пор не раскрываются. Теперь Курвиц и Ростов намерены восстановить справедливость через суды Эстонии и Великобритании.

Игры,Александр Ростов,
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