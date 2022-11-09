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55 минут назад

Косплеерша OICHI опубликовала откровенные снимки в образе Bayonetta

Газета.Ru

Российская косплеерша Вера Андреева, известная также как OICHI, опубликовала в своем паблике в VK фотографии, на которых она изображает ведьму Байонетту из одноименного боевика для консолей Nintendo.

Российская косплеерша опубликовала откровенные снимки в образе Bayonetta
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Модель показала два снимка. На одной из фотографий OICHI надела характерные для героини очки с черной оправой, длинные шелковые перчатки и черные латексные чулки. При этом из одежды на девушке остался минимум: трусы типа бикини, а также черный бюстгальтер и красная портупея. На втором снимке девушка сняла очки и снимает бюстгальтер.

«Сладость или гадость?», – написала OICHI под фотографиями, делая отсылку к Хэллоуину.

За несколько дней пост модели в VK набрал более 15 тыс. просмотров, 1,5 тыс. лайков и несколько десятков комментариев. В них подписчики в игривой форме интересуются, куда отправлять сладости.

На паблик Андреевой в VK подписаны 37 тыс. человек. Кроме Байонетты OICHI косплеила также Аску из аниме «Евангелион», Элой из игры Horizon Zero Down, Гвен Стейси из «Человека-Паука» и не только.

Игры,Вера Андреева,
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