Российская косплеерша опубликовала откровенные снимки в образе Bayonetta

Российская косплеерша Вера Андреева, известная также как OICHI, опубликовала в своем паблике в VK фотографии, на которых она изображает ведьму Байонетту из одноименного боевика для консолей Nintendo.
Модель показала два снимка. На одной из фотографий OICHI надела характерные для героини очки с черной оправой, длинные шелковые перчатки и черные латексные чулки. При этом из одежды на девушке остался минимум: трусы типа бикини, а также черный бюстгальтер и красная портупея. На втором снимке девушка сняла очки и снимает бюстгальтер.
«Сладость или гадость?», – написала OICHI под фотографиями, делая отсылку к Хэллоуину.
За несколько дней пост модели в VK набрал более 15 тыс. просмотров, 1,5 тыс. лайков и несколько десятков комментариев. В них подписчики в игривой форме интересуются, куда отправлять сладости.
На паблик Андреевой в VK подписаны 37 тыс. человек. Кроме Байонетты OICHI косплеила также Аску из аниме «Евангелион», Элой из игры Horizon Zero Down, Гвен Стейси из «Человека-Паука» и не только.