Российская косплеерша опубликовала откровенные снимки в образе Bayonetta

Российская косплеерша Вера Андреева, известная также как OICHI, опубликовала в своем паблике в VK фотографии, на которых она изображает ведьму Байонетту из одноименного боевика для консолей Nintendo.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Модель показала два снимка. На одной из фотографий OICHI надела характерные для героини очки с черной оправой, длинные шелковые перчатки и черные латексные чулки. При этом из одежды на девушке остался минимум: трусы типа бикини, а также черный бюстгальтер и красная портупея. На втором снимке девушка сняла очки и снимает бюстгальтер.

«Сладость или гадость?», – написала OICHI под фотографиями, делая отсылку к Хэллоуину.

За несколько дней пост модели в VK набрал более 15 тыс. просмотров, 1,5 тыс. лайков и несколько десятков комментариев. В них подписчики в игривой форме интересуются, куда отправлять сладости.