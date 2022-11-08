В гоночном симуляторе MX vs ATV Legends появились шесть новых трас

THQ Nordic и студия Rainbow выпустили дополнение Supercross World Tour для спортивной аркады MX vs ATV Legends. Новый контент будет включать трассы Komorebi и Natsukashii в Японии, Corso Scogliera и Fuori Strada в Италии, South Wales и Worm Burner в Австралии. Дополнение Supercross World Tour доступно на платформах PS, Xbox и PC.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Аркада MX vs ATV Legends позволяет участвовать в гонках на мотоцикле, вездеходе или квадроцикле, на различных трассах или в режиме карьеры. Игрокам доступны гоночные состязания в режиме разделённого экрана и сетевые командные режимы на 16 гонщиков.