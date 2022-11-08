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1 час назад

В гоночном симуляторе MX vs ATV Legends появились шесть новых трас

Игромания.ру

THQ Nordic и студия Rainbow выпустили дополнение Supercross World Tour для спортивной аркады MX vs ATV Legends. Новый контент будет включать трассы Komorebi и Natsukashii в Японии, Corso Scogliera и Fuori Strada в Италии, South Wales и Worm Burner в Австралии. Дополнение Supercross World Tour доступно на платформах PS, Xbox и PC.

В гоночном симуляторе MX vs ATV Legends появились шесть новых трас
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Аркада MX vs ATV Legends позволяет участвовать в гонках на мотоцикле, вездеходе или квадроцикле, на различных трассах или в режиме карьеры. Игрокам доступны гоночные состязания в режиме разделённого экрана и сетевые командные режимы на 16 гонщиков.

Также в игре можно настраивать гонщика и транспорт на свой вкус, используя запчасти и снаряжение, созданные ведущими производителями в сфере гонок по бездорожью. Релиз проекта состоялся 28 июня.

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