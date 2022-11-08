В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

СМИ: авторы Lineage 2 делают MMORPG по Horizon Zero Dawn

Чемпионат.com

Корейское издание MTN сообщает, что Sony работает над MMORPG по вселенной Horizon. За разработку отвечает корейская студия NCSoft, известная по Lineage 2 и Guild Wars. Прямо сейчас компания набирает сотрудников для работы над проектом под кодовым названием Project H. Сама NCSoft не подтвердила разработку игры, сославшись на неразглашение информации о создаваемых в компании продуктов. Дата выхода и какие-либо подробности MMORPG неизвестны.

Авторы Lineage 2 делают MMORPG по Horizon Zero Dawn
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отмечает VGC, разработчики Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West изначально хотели добавить в свои игры кооператив, однако в итоге отказалась от идеи. Пока неясно, над чем именно работают авторы из Guerrilla. Возможно, прямо сейчас голландская студия продумывает концепт третьей части серии.

Также в начале октября сразу несколько инсайдеров сообщили, что Sony работает над ремейком Horizon Zero Dawn.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители