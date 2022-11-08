Создатели Deliver Us Mars рассказали о героях и их историях

Некоторое время назад студия KeokeN Interactive выпустила сюжетный трейлер фантастического приключения Deliver Us Mars. В нём мы увидели главную героиню, Кэти Йохансон, которая участвует в спасательной миссии на Марсе.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Теперь разработчики решили познакомить нас ближе с Кэти и другими героями, и этому посвятили очередной дневник разработчика. В нём рассказывают, как в космическую оперу встроена обычная история одной семьи.

Кэти и Клэр рано потеряли мать и остались с одним отцом. Из-за этого Клэр пришлось раньше повзрослеть и взять на себя заботу о младшей сестре. Благодаря ей Кэти смогла до сих пор оставаться непосредственным ребёнком. Но теперь ей приходится научиться ответственности, чтобы понять роль своего отца в похищении ковчегов колонистов.