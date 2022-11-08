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1 час назад

God of War: Ragnarok получит русские субтитры во всех регионах

Игромания.ру

Santa Monica Studio опубликовала подробную информацию о локализации God of War: Ragnarok. Согласно ей, русские субтитры будут доступны во всех регионах PlayStation Store, а русский дубляж только в Европе.

God of War: Ragnarok получит русские субтитры во всех регионах
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом сообщается, что в будущем информацию могут дополнить или изменить. Напомним, что старт русской озвучки God of War: Ragnarok всё время переносили из-за пандемии и других причин, но ещё летом актёр Михаил Белякович, подаривший свой голос Кратосу, отзывался о процессе положительно.

God of War: Ragnarok выходит уже завтра, 9 ноября, на PS4 и PS5. Критики остались в восторге от игры и хвалят сценарий, актёрские работы, эпичный масштаб, визуальную составляющую и геймплейные улучшения.

А пока, чтобы скрасить ожидание, рекомендуем посмотреть сравнение графики God of War: Ragnarok на PS5 и PC-версии God of War 2018 года на ультра-настройках.

Игры,Михаил Белякович,
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