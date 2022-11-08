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35 минут назад

Месси, Неймар и Погба появятся в Call of Duty: Mobile

Чемпионат.com

Создатели Call of Duty: Mobile представили трейлер нового сезона мобильного шутера, основное внимание в котором уделили легендам футбола — Лионелю Месси, Неймару и Полю Погба. Они появятся в игре уже 10 ноября.

Месси, Неймар и Погба появятся в мобильной Call of Duty
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Пока неизвестно, каким образом их можно будет добавить в список своих оперативников — через отдельные испытания, боевой пропуск или покупку в магазине. Детали раскроют в ближайшее время.

В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 в ближайшее время также добавят футболистов в рамках события к чемпионату мира по футболу. Скорее всего, их представят к 16 ноября — именно тогда стартует первый сезон шутера, а также выйдет королевская битва Warzone 2. Кстати, Activision показала постер этого проекта.

Игры,Поль Погба,Лионель Месси,
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