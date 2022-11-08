Месси, Неймар и Погба появятся в мобильной Call of Duty

Создатели Call of Duty: Mobile представили трейлер нового сезона мобильного шутера, основное внимание в котором уделили легендам футбола — Лионелю Месси, Неймару и Полю Погба. Они появятся в игре уже 10 ноября.
В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 в ближайшее время также добавят футболистов в рамках события к чемпионату мира по футболу. Скорее всего, их представят к 16 ноября — именно тогда стартует первый сезон шутера, а также выйдет королевская битва Warzone 2. Кстати, Activision показала постер этого проекта.