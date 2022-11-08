McDonald's выпустил кресло для геймеров с подставкой для бургеров

Внешне кресло похоже на стандартное геймерское кресло с подушками для поясницы и шеи. Оно выполнено в желто-черной гамме бренда с крупным логотипом в виде буквы «М». Отделка кресла — кожа с особой устойчивостью к жирным пятнам. Отличительной особенностью кресла является встроенная емкость для подогрева, которая позволяет сохранить тепло бургеров и иного фастфуда. Кроме того, к подлокотникам также крепится держатель для картошки фри, соусов, напитков и салфеток.