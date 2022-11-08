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1 час назад

McDonald's выпустил кресло для геймеров с подставкой для бургеров

Газета.Ruиещё 1

Ресторан McDonald's презентовал новый бургер McCrispy, в честь чего состоялась презентация геймерского кресла с аксессуарами, которое получило название McCrispy Ultimate Gaming Chair. Об этом сообщает портал PC Gamer.

McDonald's выпустил кресло для геймеров с подставкой для бургеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Внешне кресло похоже на стандартное геймерское кресло с подушками для поясницы и шеи. Оно выполнено в желто-черной гамме бренда с крупным логотипом в виде буквы «М». Отделка кресла — кожа с особой устойчивостью к жирным пятнам. Отличительной особенностью кресла является встроенная емкость для подогрева, которая позволяет сохранить тепло бургеров и иного фастфуда. Кроме того, к подлокотникам также крепится держатель для картошки фри, соусов, напитков и салфеток.

Известно, что кресло выпущено в количестве четырех штук и официально приобрести его нельзя — оно является призом для победителей конкурса от McDonald's, который проводится на территории США.

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